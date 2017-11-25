Футболисты «Тоттенхэма» сыграли вничью в матче с «Вест Бромвичем» в матче чемпионата Англии.

Встреча прошла на поле стадиона «Уэмбли» и завершилась со счетом 1:1. В составе «Вест Бромвича» на 4-й минуте отличился экс-форвард «Зенита» и «Рубина» Соломон Рондон. На 74-й минуте у «Тоттенхэма» голом отметился Харри Кейн.

После этой игры «Тоттенхэм» набрал 24 очка и занимаетчетвертую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Вест Бромвич» с 11 баллами находится на 17-м месте.

В следующем туре «Тоттенхэм» 28 ноября в гостях сыграет с «Лестером». В тот же день «Вест Бромвич» на своем поле примет «Ньюкасл».