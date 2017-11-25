«Ливерпуль» — «Челси». Стартовые составы
«Ливерпуль» и «Челси» огласили стартовые составы на матч 13-го тура английской премьер-лиги.
«Ливерпуль»: Миньоле, Гомес, Клаван, Матип, Морено, Хендерсон, Милнер, Коутиньо, Салах, Окслейд-Чемберлен, Старридж.
Запасные: Кариус, Робертсон, Александер-Арнольд, Вейналдум, Лаллана, Мане, Фирмино.
«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Кэхилл, Дзаппакоста, Бакайоко, Канте, Дринкуотер, Алонсо, Азар, Мората.
Запасные: Кабальеро, Давид Луис, Рюдигер, Мозес, Виллиан, Фабрегас, Педро.
Напомним, что встреча состоится сегодня, 25 ноября, на поле стадиона «Энфилд» в Ливерпуле и начнется 20:30 по московскому времени.