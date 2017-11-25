По ходу матча хозяева вели со счетом 2:0. Отличились Фрейзер Кэмпбелл и Джеррод Боуэн. Гостям удалось сравнять счет благодаря голам Адена Флинта и Бобби Рида, а в концовке Джош Браунхилл принес им победу

«Халл» занимает 20-е место из 24-х, имея в активе 18 очков У «Бристоль Сити» 34 очка и пятое место.

Напомним, ранее издание Hull Daily Mail провело на своем сайте опрос по поводу будущего Леонида Слуцкого. 51% проголосовавших считает, что российский специалист должен покинуть клуб.

В следующем туре «Халл» на выезде сыграет с «Шеффилд Уэнсдэй».

Чемпионшип

19-й тур

«Халл Сити» - «Бристоль Сити» - 2:3

Голы: Кэмпбелл, 33, Боуэн, 61 – Флинт, 68, Рид, 79, Браунхилл, 89