В составе победителей отличились Карим Бензема, Каземиро и Криштиану Роналду. Гол Роналду стал победным – португалец сначала не реализовал пенальти, но затем добил в ворота отраженный голкипером мяч. У «Малаги» отличились Диего Ролан и Гонсало Кастро.

«Реал» набрал 27 очков и занимает третье место. У «Малаги» семь очков и 18-е место. В следующем туре «Реал» на выезде сыграет с «Атлетиком», а «Малага» примет «Леванте».

Чемпионат Испании. Примера

13-й тур

«Реал» - «Малага» - 3:2

«Реал»: Касилья, Карвахаль, Вальехо, Варан, Марсело, Васкес, Кроос (Эрнандес, 81), Каземиро, Иско (Модрич, 62), Роналду, Бензема (Майораль, 89)

Голы: Бензема, 9, Каземиро, 11, Роналду, 76 – Ролан, 18, Кастро, 58

На 76-й минуте Роналду не реализовал пенальти (вратарь).