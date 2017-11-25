Футболисты «Ахмата» дома переиграли «Уфу» в матче 18-го тура чемпионата России со счетом 2:1.

В составе грозненской команды отличились Филипе Сампайо и Лео. У «Уфы» точный удар на счету Ивана Облякова.

После этой победы «Ахмат» набрал 25 очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице РФПЛ. «Уфа», имея в активе 24 балла, находится на седьмом месте.

В следующем туре «Ахмат» 3 декабря в гостях встретится с «Краснодаром». В тот же день «Уфа» на своем поле примет «Амкар».