В составе грозненской команды отличились Филипе Сампайо и Лео.  У «Уфы» точный удар на счету Ивана Облякова.

После этой победы «Ахмат» набрал 25 очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице РФПЛ. «Уфа», имея в активе 24 балла, находится на седьмом месте.

В следующем туре «Ахмат» 3 декабря в гостях встретится с «Краснодаром». В тот же день «Уфа» на своем поле примет «Амкар».

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