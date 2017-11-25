«После такого матча сложно что-то анализировать. Думаю, что оба тренера были сильно заняты по ходу матча корректировкой ошибок. Скажу честно: во время перерыва я не верил в то, что мы сможем увезти одно очко. В футбольном плане во втором тайме мы были на высоте. Огромный комплимент всей команде!



В начале матча Дортмунд нас просто смел. Что ни удар, то гол. Было непросто отбросить эту мысль. Это было невероятно. Проигрывать на этом стадионе спустя 25 минут 0:4 - это настоящий ад. Мы не ожидали, что «Боруссия» будет играть по той схеме, по которой она играла. Поэтому нам пришлось быстро вносить тактические коррективы. Нам повезло, что Тило Керер не получил вторую желтую после фола на Ярмоленко.



Во время перерыва мы решили, что во втором тайме сделаем все, чтобы быть лучше соперника. Просто супер, что мы смогли реализовать этот настрой. Мы доказали, что у нас есть характер, что мы можем показать красивый футбол. Я горжусь всей командой!», - цитирует Тедеско официальная группа «Шальке» Вконтакте.

Напомним, с 12-й по 25-ю минуту игры хозяева поля забили четыре мяча. Однако после перерыва «Шальке» смог вернуться в игру благодаря трем голам.

Кроме того, с поля был удален форвард дортмундцев Пьер-Эмерик Обамеянг. Он получил две желтые карточки.

А уже в компенсированное время Налдо нанес точный удар головой после подачи Коноплянки с углового.