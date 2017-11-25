В составе победителей отличились Бруно Зукулини и Даниэле Верде. На 67-й минуте у гостей был удален Тома Эрто.

«Верона» набрала девять очков и занимает 19-е место. У «Сассуоло» 11 очков и 16-е место.

В следующем туре «Верона» примет «Дженоа», а «Сассуоло» на выезде сыграет с «Фиорентиной».

Чемпионат Италии. Серия А

14-й тур

«Сассуоло» - «Верона» - 0:2

Голы: Зукулини, 22, Верде, 31

Удаление: Эрто («Верона»), 67