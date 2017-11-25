«Сассуоло» дома уступил «Вероне»
Матч 14-го тура чемпионата Италии «Сассуоло» — «Верона» завершился победой гостей – 2:0.
В составе победителей отличились Бруно Зукулини и Даниэле Верде. На 67-й минуте у гостей был удален Тома Эрто.
«Верона» набрала девять очков и занимает 19-е место. У «Сассуоло» 11 очков и 16-е место.
В следующем туре «Верона» примет «Дженоа», а «Сассуоло» на выезде сыграет с «Фиорентиной».
Чемпионат Италии. Серия А
14-й тур
«Сассуоло» - «Верона» - 0:2
Голы: Зукулини, 22, Верде, 31
Удаление: Эрто («Верона»), 67