В составе победителей дубль сделал Роберто Инглезе. СПАЛ забил благодаря автоголу Боштьяна Цезсра.

«Кьево» набрал 20 очков и занимает восьмое место. У СПАЛа 10 очков и 17-я позиция. В следующем туре СПАЛ на выезде сыграет против «Ромы», а «Кьево» в гостях сыграет с «Интером».

Чемпионат Италии. Серия А

14-й тур

«Кьево» - СПАЛ – 2:1

Голы: Инглезе. 66, 82 – Цесар, 17, в свои ворота