«Кьево» обыграл СПАЛ благодаря дублю Инглезе
Матч 14-го тура чемпионата Италии «Кьево» — СПАЛ завершился победой хозяев – 2:1.
В составе победителей дубль сделал Роберто Инглезе. СПАЛ забил благодаря автоголу Боштьяна Цезсра.
«Кьево» набрал 20 очков и занимает восьмое место. У СПАЛа 10 очков и 17-я позиция. В следующем туре СПАЛ на выезде сыграет против «Ромы», а «Кьево» в гостях сыграет с «Интером».
Чемпионат Италии. Серия А
14-й тур
«Кьево» - СПАЛ – 2:1
Голы: Инглезе. 66, 82 – Цесар, 17, в свои ворота