На 65-й минуте ворота «Челси» поразил Мохамед Салах. На 85-й минуте Виллиан навесным ударом перебросил Миньоле и сравнял результат. «Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

«Челси» набрал 26 очков и занимает третье место. У «Ливерпуля» 23 очка и пятое место. В следующем туре «Ливерпуль» на выезде сыграет против «Сток Сити», а «Челси» примет «Суонси».

Чемпионат Англии. Премьер-лига

13-й тур

«Ливерпуль» - «Челси» - 1:1

Голы: Салах, 65 – Виллиан, 85

«Ливерпуль»: Миньоле, Гомес, Клаван, Матип, Морено, Хендерсон, Милнер, Коутиньо (Лаллана, 89), Салах, Окслейд-Чемберлен (Мане,89), Старридж (Вейналдум, 66).

«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Кэхилл, Дзаппакоста (Виллиан, 83), Бакайоко (Педро, 77), Канте, Дринкуотер (Сеск, 74), Алонсо, Азар, Мората.