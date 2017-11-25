В составе «Боруссии» отличились Торган Азар (с пенальти) и Маттиас Гинтер. У «Баварии» гол в активе Артуро Видаля. Отметим, что это первое поражение баварцев после возвращения Юппа Хайнкеса на пост главного тренера.

«Боруссия» набрала 24 очка и поднялась на четвертое место. У «Баварии» 29 очков и первое место.

В следующем туре «Бавария» примет «Ганновер», а «Боруссия» на выезде сыграет с «Вольфсбургом».

Чемпионат Германии. Бундеслига

13-й тур

«Боруссия» (М) – «Бавария» - 2:1

Голы: Азар, 39, с пенальти, Гинтер, 44 – Видаль, 74

«Бавария»: Ульрайх, Киммих, Зюле, Хуммельс, Бернат (Коман, 45), Хави Мартинес, Толиссо, Руди (Вридт, 68), Видаль, Хамес Родригес (Фридль,46), Левандовски.