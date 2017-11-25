«Бавария» на выезде уступила «Боруссии» (Менхенгладбах)
Матч 13-го тура чемпионата Германии «Боруссия» (Менхенгладбах) – «Бавария» завершился победой хозяев – 2:1.
В составе «Боруссии» отличились Торган Азар (с пенальти) и Маттиас Гинтер. У «Баварии» гол в активе Артуро Видаля. Отметим, что это первое поражение баварцев после возвращения Юппа Хайнкеса на пост главного тренера.
«Боруссия» набрала 24 очка и поднялась на четвертое место. У «Баварии» 29 очков и первое место.
В следующем туре «Бавария» примет «Ганновер», а «Боруссия» на выезде сыграет с «Вольфсбургом».
Чемпионат Германии. Бундеслига
13-й тур
«Боруссия» (М) – «Бавария» - 2:1
Голы: Азар, 39, с пенальти, Гинтер, 44 – Видаль, 74
«Бавария»: Ульрайх, Киммих, Зюле, Хуммельс, Бернат (Коман, 45), Хави Мартинес, Толиссо, Руди (Вридт, 68), Видаль, Хамес Родригес (Фридль,46), Левандовски.