Главный тренер «Уфы» Сергей Семак поделился впечатлениями от матча с «Ахматом» в 18-м туре чемпионата России (1:2).

«В первом тайме сыграли ниже своих возможностей в атакующей фазе. Обидно, что в концовке пропустили со стандарта. Во втором тайме ошиблись. Естественно, после 0:2 было тяжело вернуться, хотя моменты были, смогли забить и могли свести матч к ничьей.

В концовке немножко не повезло, не хватило реализации. Моменты были хорошие. К сожалению, очков не набрали. Будем идти дальше, будем работать», - цитирует Семака официальный сайт «Уфы» со ссылкой на эфир телеканала «Наш футбол».

В составе грозненской команды отличились Филипе Сампайо и Лео. У «Уфы» точный удар на счету Ивана Облякова.

После этой победы «Ахмат» набрал 25 очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице РФПЛ. «Уфа», имея в активе 24 балла, находится на седьмом месте.

В следующем туре «Ахмат» 3 декабря в гостях встретится с «Краснодаром». В тот же день «Уфа» на своем поле примет «Амкар».