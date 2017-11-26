– Мы проиграли матч в первом тайме, потому что приложили слишком мало усилий в этом отрезке игры, –приводит слова Хайнкеса официальный сайт «Баварии». – Играли слишком медленно, не могли взвинтить темп и поймать нужный ритм.

Во втором тайме мы наиграли только на один гол. Менхенгладбах создал единственный свой момент на контратаке только в компенсированное время, больше ничего у них ничего не было. Они играли очень грамотно в защите. Поэтому моя команда приложила много усилий, много двигалась и создала несколько моментов.