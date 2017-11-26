«Комментировать особо нечего. У нас в команде сложилась такая ситуация, что волей-неволей нам пришлось доверить место в составе молодым футболистам, которые, наверное, в большей степени не справились с игрой. Это ошибки, которые были допущены при забитых мячах, и само содержание игры, наверное, оставляет желать лучшего.

Конечно, тяжело играть, когда такая нервная обстановка и когда игроки выходят, и нет взаимопонимания, идет мандраж. Особенно это сказывалось в первые минуты. Чем начал, тем, наверное, и закончу: подчеркну, что на данный момент некоторые футболисты, будем брать оборону в большей степени, не соответствуют первому дивизиону.

Поэтому надо им где-то практику проходить. Это наши томские ребята, наши томские футболисты, но им рано играть еще в первом дивизионе. Если мы, сейчас уже стоит такой вопрос на весеннюю стадию, захотим сохранить место в первом дивизионе, нужно делать основательную селекцию, основательно укреплять состав, не надеяться на кого-то, кто может в дальнейшем прибавить и играть за «Томск».

Нужно достаточно серьезно к этому вопросу подойти, сделать определенные выводы. Два слова о судействе: на самом деле не понятны некоторые решения судейской коллегии. При этом не хочу сказать, что была какая-то предвзятость», - приводит слова Петракова официальный сайт астраханской команды.