-  Сейчас сложно что-то анализировать. Во вторник мы не пропустили, сегодня у "Бристоля" в первые 60 минут не было моментов. Но стандарты стали проблемой. У нас много проблем в обороне – я думаю, все это понимают. 

Сложно говорить о каком-то позитиве после такой игры, потому что вечер стал очень болезненным. Это самая разочаровывающая игра в моей жизни, – сказал Слуцкий. 

Напомним, по ходу игры "Халл Сити" вел со счетом 2:0.

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