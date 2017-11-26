- Сейчас сложно что-то анализировать. Во вторник мы не пропустили, сегодня у "Бристоля" в первые 60 минут не было моментов. Но стандарты стали проблемой. У нас много проблем в обороне – я думаю, все это понимают.

Сложно говорить о каком-то позитиве после такой игры, потому что вечер стал очень болезненным. Это самая разочаровывающая игра в моей жизни, – сказал Слуцкий.

Напомним, по ходу игры "Халл Сити" вел со счетом 2:0.