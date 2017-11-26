43-летний бразилец проведет последний матч в ночь на 28 ноября в рамках 37-го тура чемпионата страны с "Ботафого".

«Заканчивается карьера, но остается наследие», – заявил Зе Роберто.

За сборную Бразилии Зе Роберто провел 84 матча и забил 6 голов, выиграв по два раза Кубок Америки и Кубок конфедераций. Он участвовал в ЧМ-1998 и ЧМ-2006.

Лучшие годы карьеры Зе Роберто провел в Германии, где он защищал цвета "Байера" и "Баварии".