В первом тайме Хамес столкнулся с защитником менхенгладбахской команды Тони Янчке. После перерыва оба футболиста не появлялись на поле.

- У Хамеса, скорее всего, сотрясение. Он даже не знал счета (0:2) в перерыве. У Берната была судорога, не мышечная травма, - рассказал главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес.

Матч завершился победой "Боруссии" со счетом 2:1.

Напомним, в лазарете "Баварии" по-прежнему находятся Арьен Роббен, Франк Рибери, Мануэль Нойер, Тиаго Алькантара, Давид Алаба и Томас Мюллер.

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