Хамес Родригес получил сотрясение мозга в матче с «Боруссией»
Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес получил травму в матче 13-го тура чемпионата Германии с «Боруссией» из Менхенгладбаха.
В первом тайме Хамес столкнулся с защитником менхенгладбахской команды Тони Янчке. После перерыва оба футболиста не появлялись на поле.
- У Хамеса, скорее всего, сотрясение. Он даже не знал счета (0:2) в перерыве. У Берната была судорога, не мышечная травма, - рассказал главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес.
Матч завершился победой "Боруссии" со счетом 2:1.
Напомним, в лазарете "Баварии" по-прежнему находятся Арьен Роббен, Франк Рибери, Мануэль Нойер, Тиаго Алькантара, Давид Алаба и Томас Мюллер.