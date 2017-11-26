Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес получил травму в матче 13-го тура чемпионата Германии с «Боруссией» из Менхенгладбаха.

В первом тайме Хамес столкнулся с защитником менхенгладбахской команды Тони Янчке. После перерыва оба футболиста не появлялись на поле.

- У Хамеса, скорее всего, сотрясение. Он даже не знал счета (0:2) в перерыве. У Берната была судорога, не мышечная травма, - рассказал главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес.

Матч завершился победой "Боруссии" со счетом 2:1.

Напомним, в лазарете "Баварии" по-прежнему находятся Арьен Роббен, Франк Рибери, Мануэль Нойер, Тиаго Алькантара, Давид Алаба и Томас Мюллер.