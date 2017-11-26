«Я прописал в новом контракте сумму отступных для иностранных клубов. €28 миллионов — это не очень много для китайского клуба, но зато приличная сумма для «Наполи». Она была приличной до тех пор, пока Неймар не перешёл в «Пари Сен-Жермен». Теперь для людей €28 миллионов ничего не значат. Где вы найдёте ещё игрока, который забил 28 голов в серии А и стоит таких денег?», - приводит слова Мертенса Football Italia.

Добавим, что «Наполи», благодаря хет-трику Мертенса одержал выездную победу над «Дженоа» (3:2). Неаполитанцы с 28 очками продолжают лидировать в турнире, гунуэзцы с шестью баллами идут 16-ми.