Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев поделился ожиданиями от матча 18-го тура РФПЛ между петербургским клубом и «Спартаком».

– Матч будет обычным для российского чемпионата. Закрытой игра не будет, но яркого атакующего футбола мы тоже не увидим. Все решат эпизоды.

– Кто фаворит матча?

– На мой взгляд, фаворита нет, но «Зенит» победит 1:0, – Сказал Веденеев в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, матч «Спартак» – «Зенит» пройдет в Москве 27 ноября и начнется в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. Петербуржцы с 33 очками занимают второе место в турнирной таблице РФПЛ, москвичи с 28 баллами идут на четвертом месте. В первом круге «Зенит» в Петербурге разгромил «Спартак» со счетом 5:1.