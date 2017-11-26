Игра начнется сегодня в 16:30 мск.

- Так получилось, что «Ростов» не выигрывает уже долгое время.

- В любом случае на нас давит эта серия. Надеюсь, что мы сможем преодолеть трудности и начать новую серию. На этот раз из побед.

- Следующая игра против «Анжи».

- Хороший соперник. Иногда смотрю их игры. Могу выделить у них быстрый выход из обороны в атаку. Из игроков отмечу своего друга - Аяза Гулиева.

- С кем еще общаешься из «Анжи»?

- С Павлом Яковлевым, Сергеем Брызгаловым. Хорошо знаком и с Георгием Лорией.

- Ты играл в «Крыльях Советов» под руководством Вадима Скрипченко. Что скажешь об этом тренере?

- Он очень старается, это видно. Много внимания уделяет игре в обороне. Часто отталкивается от соперника. С некоторыми клубами он играет с позиции силы, с некоторыми отдает инициативу.