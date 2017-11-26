«В первом тайме мы создали много моментов, это была хорошая игра. Конечно, мы приехали побеждать. Но мы знаем, как трудно играть с «Ливерпулем» на их поле. Серьёзная команда, отличные футболисты. Я думаю, одно очко — это тоже неплохо. Теперь надо продолжать в том же духе», - приводит слова Виллиана официальный сайт «Челси».

«Сейчас нам надо отдыхать и хорошо питаться. Нам очень непросто, потому что мы играем каждые три дня. Это очень сложный период, но нам необходимо держаться вместе и побеждать», - добавил бразилец.

«Челси» набрал 26 очков и занимает третье место. У «Ливерпуля» 23 очка и пятое место.