Игра пройдет в Москве в понедельник.

- В каком состоянии «Спартак» подходит к игре с «Зенитом», учитывая обидную осечку в матче Лиги чемпионов с «Марибором»?

- Конечно, у кого-то в «Спартаке» ночь после игры с «Марибором» однозначно была бессонной - досадная ничья, не удержали победу в важном матче, - сказал Хидиятуллин. - Но, думаю, к понедельнику волна расстройства и горечи у спартаковцев схлынет. Тяжело в первую ночь, потом становишься спокойнее. Думаю, психологи хорошие в «Спартаке» есть, они сработают. К игре с «Зенитом», думаю, команда подойдет эмоционально готовой - все мысли будут о чемпионате России. Сейчас вывеска другая: «Спартак» - «Зенит». Обе команды подойдут к матчу в оптимальном ментальном состоянии. По физическому состоянию могут быть какие-то вопросы, но тут тренер должен правильно решить, кому именно играть. Ну а в плане психологии и «Спартак», и «Зенит» к такому матчу будут готовы здорово. Я знаю, что спартаковцы забудут о неудаче в Лиге чемпионов ко времени матча с «Зенитом». Если же говорить о питерской коман­де, то ей было не принципиально, с каким счетом обыгрывать «Вардар». Македонский клубы идет на последнем месте в группе, вот и выпустили полурезервный состав.