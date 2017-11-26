Информатор WADA Григорий Родченков обвиняет 34 российских футболистов в применении допинга. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Ранее сообщалось, что Родченков готов предоставить ФИФА показания, которые доказывают участие футболистов РФ в «государственной программе допинга».

В списке Родченкова упоминаются имена 34 футболистов: Игорь Акинфеев, Юрий Лодыгин, Сергей Рыжиков, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Георгий Щенников, Владимир Гранат, Алексей Козлов, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Андрей Семенов, Игорь Денисов, Алан Дзагоев, Роман Широков, Денис Глушаков, Виктор Файзулин, Олег Шатов, Юрий Жирков, Алексей Ионов, Александр Кокорин, Максим Канунников, Александр Кержаков, Александр Самедов, Руслан Камболов, Павел Соломатин, Иван Князев, Сергей Евтушенко, Егор Генералов, Сергей Петров, Илья Зуев, Михаил Мищенко, Егор Никулин, Камила Алексеева, Екатерина Маслак.

Отметим, что все эти 34 человека упоминались во второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена. При этом в ФИФА подчеркнули: нарушений антидопинговых правил футболистами из России нет, но расследование продолжается.