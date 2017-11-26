Нападающий «Интера» Мауро Икарди прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «Реала».

«Если будут звонить из «Реала», я не отвечу. Сумма отступных? Вы знаете, что я думаю об этом. Тут не о чем говорить», - цитирует Икарди AS.

Контракт Мауро с «Интером» истекает летом 2021 года. В нем прописана сумма отступных в 110 миллионов евро. В текущем сезоне 24-летний нападающий провел 13 матчей за «Интер» и забил 13 мячей при одной голевой передаче.