Единственный мяч на 45-й минуте забил полузащитник гостей Понтус Вернблум. Швед переправил в ворота казанцев мяч после сильного удара Сергея Игнашевича.

В компенсированное время второго тайма красно-синие заработали пенальти, но Бибрас Натхо не сумел переиграть Сослана Джанаева.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.

Армейцы набрали 32 очка и вернулись на третье место, у команды из Татарстана на данный момент 20 баллов и 11-я строчка.

В следующем туре «Рубин» 2 декабря сыграет на выезде с «Локомотивом», а ЦСКА днем ранее примет «Тосно».