В составе победителей отличились Джастин Клюйверт, который сделал хет-трик, Каспер Дольберг и Донни ван де Беек. У «Роды» гол в активе Кристиана Кума.

«Аякс» набрал 28 очков и занимает второе место. У «Роды» семь очков и последнее место. В следующем туре «Аякс» на выезде сыграет с «Твенте», а «Рода» примет «Херенвеен».

Чемпионат Голландии

14-й тур

«Аякс» - «Рода» - 5:1

Голы: Клюйверт, 45, 60, 85, Дольберг, 59, ван де Беек, 75 – Кум, 32