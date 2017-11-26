Защитник «Рубина» Мориц Бауэр поделился впечатлениями после матча с ЦСКА в 18-м туре чемпионата России (0:1).

«Рубин» оказался в очень-очень плохом положении. Наши задачи перед началом сезона были намного выше. Легко сказать, что нам просто не везло, что у нас просто идет черная полоса.

В некоторых матчах мы играли неплохо, но пропускали только в последние пять минут. Мне сложно объяснить, что происходит с нами. Нужно больше работать, нужно найти силы и заслужить удачу. У нас отличный тренер.

Мы очень разочарованы. Сегодня «Рубин» играл неплохо, у нас были возможности забить, но первым отличился ЦСКА, а отыграться было тяжело. У ЦСКА очень сильная команда, она играет в Лиге чемпионов», - цитирует Бауэра «Р-Спорт».

Единственный мяч на 45-й минуте забил полузащитник гостей Понтус Вернблум. Швед переправил в ворота казанцев мяч после сильного удара Сергея Игнашевича.

В компенсированное время второго тайма красно-синие заработали пенальти, но Бибрас Натхо не сумел переиграть Сослана Джанаева.

Армейцы набрали 32 очка и вернулись на третье место, у команды из Татарстана на данный момент 20 баллов и 11-я строчка.

В следующем туре «Рубин» 2 декабря сыграет на выезде с «Локомотивом», а ЦСКА днем ранее примет «Тосно».