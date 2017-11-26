В составе «Наполи» голом отличился полузащитник Жоржиньо. Отметим, что он же несколькими секундами ранее не реализовал 11-метровый удар.

После этой победы «Наполи» набрал 38 очков и возглавил турнирную таблицу серии А. «Удинезе» с 12 очками занимает 14-е место.

В следующем туре 1 декабря команда из Неаполя примет на своем поле «Ювентус». «Удинезе» 4 числа сыграет в гостях с «Кротоне».

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