Футболисты «Наполи» в гостях переиграли «Удинезе» в матче 14-го тура чемпионата Италии со счетом 1:0.

В составе «Наполи» голом отличился полузащитник Жоржиньо. Отметим, что он же несколькими секундами ранее не реализовал 11-метровый удар.

После этой победы «Наполи» набрал 38 очков и возглавил турнирную таблицу серии А. «Удинезе» с 12 очками занимает 14-е место.

В следующем туре 1 декабря команда из Неаполя примет на своем поле «Ювентус». «Удинезе» 4 числа сыграет в гостях с «Кротоне».