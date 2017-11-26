В составе победителей отличились Филип Костич и Джиджен Юнг, еще один мяч в свои ворота забил Кевин Акпогума.

«Гамбург» набрал 13 очков и занимает 15-е место. У «Хоффенхайма» 20 очков и седьмое место.

В следующем туре «Гамбург» на выезде сыграет с «Фрайбургом», а «Хоффенхайм» примет «РБ Лейпциг».

Чемпионат Германии. Бундеслига

13-й тур

«Гамбург» - «Хоффенхайм» - 3:0

Голы: Акпогума, 6, в свои ворота, Костич, 75, Ут, 88