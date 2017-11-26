«Гамбург» обыграл «Хоффенхайм»
Матч 13-го тура чемпионата Германии «Гамбург» — «Хоффенхайм» завершился победой хозяев – 3:0.
В составе победителей отличились Филип Костич и Джиджен Юнг, еще один мяч в свои ворота забил Кевин Акпогума.
«Гамбург» набрал 13 очков и занимает 15-е место. У «Хоффенхайма» 20 очков и седьмое место.
В следующем туре «Гамбург» на выезде сыграет с «Фрайбургом», а «Хоффенхайм» примет «РБ Лейпциг».
Чемпионат Германии. Бундеслига
13-й тур
«Гамбург» - «Хоффенхайм» - 3:0
Голы: Акпогума, 6, в свои ворота, Костич, 75, Ут, 88