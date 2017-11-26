– Не смотрел матчи «Спартака» в Лиге чемпионов с «Севильей», «Марибором». Мне неинтересно, как они играют. Мы на второй позиции, а «Спартак» нас догоняет. И для «Динамо» он был самым важным соперником, и в «Зените» это главный раздражитель. Значит, так получается, что все не любят «Спартак», – сказал Кокорин в эфире программы «После футбола» на канале «Матч ТВ».

Напомним, матч «Спартак» – «Зенит» состоится в Москве 27 ноября. Встреча на «Открытие Арене» начнется в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

В первом круге петербуржцы одержали победу над красно-белыми со счетом 5:1. После 17 туров «Зенит» занимает в турнирной таблице второе место, имея в активе 33 очка. Спартаковцы идут пятыми с 28 баллами.