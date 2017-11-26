В составе победителей отличились Серхио Агуэро, который забил с пенальти, и Рахим Стерлинг. Единственный мяч «Хаддерсфилда» также забил игрок «Сити» - автогол в свой пассив записал Николас Отаменди.

«Манчестер Сити» набрал 37 очков и продолжает лидировать в чемпионате Англии. У «Хаддерсфилда» 15 очков и 11-е место.

В следующем туре «Манчестер Сити» примет «Саутгемптон», а «Хаддерсфилд» на выезде сыграет с «Арсеналом».

Чемпионат Англии. Премьер-лига

13-й тур

«Хаддерсфилд» - «Манчестер Сити» - 1:2

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Отаменди, Компани (Жезус, 79), Делф, Фернандиньо, Де Брюйне, Давид Силва (Мангаля, 89), Стерлинг, Агуэро (Гюндоган, 86), Сане

Голы: Отаменди, 45+1, в свои ворота – Агуэро, 47, с пенальти, Стерлинг, 84