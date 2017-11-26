– Наконец, «Ростов» победил. Это поможет команде раскрепоститься?

– Следующие игры покажут, раскрепостились мы или нет. Но настроение теперь улучшилось. Мы не побеждали давно, поэтому эта игра была очень важна. «Анжи» был позади нас. И ближайшие к нам команды в своих матчах победили, поэтому было важно сделать то же самое. Слава Богу, это удалось, – передает слова Паршивлюка «Матч ТВ».

После этой победы «Ростов» набрал 22 очка и поднялся на десятую строчку в турнирной таблице РФПЛ. В следующем туре 2 декабря «Ростов» в гостях с «Динамо».