Гол Жулиано принес «Фенербахче» победу над «Антальяспором», Нойштедтер отыграл весь матч
Матч 13-го тура чемпионата Турции «Антальяспор» — «Фенербахче» завершился победой гостей – 1:0.
Единственный мяч на 45-й минуте забил бывший полузащитник «Зенита» Жулиано. Российский защитник гостей Роман Нойштедтер провел на поле весь матч.
.Также полный матч в паре с ним провел другой центрбек Мартин Шкртел, ранее выступавший за «Зенит», а на замену на 76-й минуте вышел бывший полузащитник «Динамо» Матье Вальбуэна.
Отметим, что у «Антальяспора» в основе вышли три игрока, выступавшие в чемпионате России: Шарлес (экс-«Локомотив»), Уильям Ванкер («Динамо») и Самюэль Это’о («Анжи»).
«Фенербахче» набрал 23 очка и занимает третье место. У «Аланьяспора» 13 очков и 14-е место.
В следующем туре «Фенербахче» примет «Касымпашу», а «Антальяспор» на выезде сыграет с «Трабзонспором».
Чемпионат Турции. Суперлига
13-й тур
«Антальяспор» - «Фенербахче» - 0:1
Гол: Жулиано, 45