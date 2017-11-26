Единственный мяч на 45-й минуте забил бывший полузащитник «Зенита» Жулиано. Российский защитник гостей Роман Нойштедтер провел на поле весь матч.

.Также полный матч в паре с ним провел другой центрбек Мартин Шкртел, ранее выступавший за «Зенит», а на замену на 76-й минуте вышел бывший полузащитник «Динамо» Матье Вальбуэна.

Отметим, что у «Антальяспора» в основе вышли три игрока, выступавшие в чемпионате России: Шарлес (экс-«Локомотив»), Уильям Ванкер («Динамо») и Самюэль Это’о («Анжи»).

«Фенербахче» набрал 23 очка и занимает третье место. У «Аланьяспора» 13 очков и 14-е место.

В следующем туре «Фенербахче» примет «Касымпашу», а «Антальяспор» на выезде сыграет с «Трабзонспором».

Чемпионат Турции. Суперлига

13-й тур

«Антальяспор» - «Фенербахче» - 0:1

Гол: Жулиано, 45