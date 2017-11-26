«Лацио» в концовке матча упустил победу над «Фиорентиной»
Матч 14-го тура чемпионата Италии «Лацио» — «Фиорентина» завершился вничью – 1:1.
Первый мяч на 25-й минуте забил Стефан де Врей. У гостей под занавес игры с пенальти забил Кума Бабакар. «Лацио» набрал 29 очков и занимает четвертое место. У «Фиорентины» 18 очков и 11-е место.
В следующем туре «Лацио» на выезеде сыграет с «Сампдорией»,а «Фиорентина» примет «Сассуоло».
Чемпионат Италии. Серия
14-й тур
«Лацио» - «Фиорентина» - 1:1
«Лацио»: Стракоша, Баштуш, де Врей, Раду, Марушич (Баста, 77), Пароло, Лейва, Милинкович-Савич, Лулич (Джордан Лукаку, 62), Луис Альберто (Кайседо, 88), Иммобиле.
Голы: де Врей, 25 – Бабакар, 90+3, с пенальти