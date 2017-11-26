Первый мяч на 25-й минуте забил Стефан де Врей. У гостей под занавес игры с пенальти забил Кума Бабакар. «Лацио» набрал 29 очков и занимает четвертое место. У «Фиорентины» 18 очков и 11-е место.

В следующем туре «Лацио» на выезеде сыграет с «Сампдорией»,а «Фиорентина» примет «Сассуоло».

Чемпионат Италии. Серия

14-й тур

«Лацио» - «Фиорентина» - 1:1

«Лацио»: Стракоша, Баштуш, де Врей, Раду, Марушич (Баста, 77), Пароло, Лейва, Милинкович-Савич, Лулич (Джордан Лукаку, 62), Луис Альберто (Кайседо, 88), Иммобиле.

Голы: де Врей, 25 – Бабакар, 90+3, с пенальти