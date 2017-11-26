– Очень хотели победить на самом деле, потому что в первом круге они нас обыграли. Были злыми на них. Это наш самый нелюбимый соперник, помимо ЦСКА. Сегодня не получилось их обыграть, – сказал Ломовицкий в эфире программы «После футбола» на канале «Матч ТВ».

Напомним, молодежные составы «Спартака» и «Зенита» сыграли вничью. По ходу матча петербуржцы вели 2:0 благодаря дублю Ильи Воробьева. В составе красно-белых отличились Егор Рудковский и Александр Руденко. Встреча первого круга завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 2:1.

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В турнирной таблице молодежного первенства спартаковцы, набравшие 26 очков, занимают седьмую позицию. Зенитовцы идут на восьмом месте, имея в активе 25 очков.

27 ноября на «Открытие Арене» сыграют основные команды «Спартака» и «Зенита». Матч начнется в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

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