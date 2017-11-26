«Спортинг» на выезде обыграл «Пасуш Феррейру»
Матч 12-го тура чемпионата Португалии «Пасуш Феррейра» — «Спортинг» завершился победой гостей – 2:1.
В составе победителей отличились Родриго Батталья и Желсон Мартинш. У «Пасуша» гол в активе Марку Байшинью.
«Спортинг» набрал 30 очков и занимает второе место в чемпионате Португалии. У «Пасуша» 12 очков и 12-е место.
В следующем туре «Спортинг» примет «Белененсеш», а «Пасуш Феррейра» на выезде сыграет с «Брагой».
Чемпионат Португалии
12-й тур
«Пасуш Феррейра» - «Спортинг» - 1:2
Голы: Байшинью, 90 – Батталья, 20, Мартинш, 75