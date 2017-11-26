«Валенсия» — «Барселона». Арбитр ошибочно не засчитал гол Месси (фото)
Арбитр матча 13-го тура чемпионата Испании «Валенсия» — «Барселона» допустил ошибку, не засчитав гол форварда гостей Лионеля Месси.
После удара Месси вратарь «Валенсии» Нето неудачно отразил мяч, пропустил его между ног, и в итоге достал его уже из-за линии ворот, но главный арбитр Игнасио Иглесиас гол не засчитал. На фото видно, что мяч полностью пересек линию ворот.
«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча.
Estão roubando meu Barcelona pic.twitter.com/uMuNAz5vZV— Mailson➕✖ (@Bloco7777) 26 ноября 2017 г.