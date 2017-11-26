После удара Месси вратарь «Валенсии» Нето неудачно отразил мяч, пропустил его между ног, и в итоге достал его уже из-за линии ворот, но главный арбитр Игнасио Иглесиас гол не засчитал. На фото видно, что мяч полностью пересек линию ворот.

«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча.

 

Теги

Нажимая кнопку «Зарегистрироваться» Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте. Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения.

Введите свою почту для восстановления пароля

Чтобы проголосовать, нужно войти или зарегистрироваться.