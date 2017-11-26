После удара Месси вратарь «Валенсии» Нето неудачно отразил мяч, пропустил его между ног, и в итоге достал его уже из-за линии ворот, но главный арбитр Игнасио Иглесиас гол не засчитал. На фото видно, что мяч полностью пересек линию ворот.

«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча.