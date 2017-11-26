В конце первого тайма гол забил Максим Максимов, а 88-й минуте отличился Ацо Стойков. «Вардар» в 15 играх набрал 32 очка и расположился на втором месте в таблице чемпионата. От «Шкендии», лидирующей в турнире, команда Чедомира Яневски отстает на 11 очков, но при этом имеет два матча в запасе. Следующий матч в чемпионате «Вардар» сыграет 29 ноября дома против «Скопье».

Напомним, 23 ноября в матче группового этапа Лиги Европы македонская команда проиграла в Санкт-Петербурге «Зениту» со счетом 1:2. По итогам пяти туров «Вардар» замыкает таблицу группы L, не имея в активе ни одного очка. В заключительном туре, игры которого состоятся 7 декабря, «Вардар» примет в Скопье «Русенборг», который также лишился шансов на выход в плей-офф.