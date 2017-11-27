«Ювентус» разгромил «Кротоне», забив три безответных мяча
В рамках 14-го тура чемпионата Италии «Ювентус» дома разгромил «Кротоне» со счетом 3:0.
У победителей встречи голами отметились Марио Манджукич, Маттиа Де Шильо и Мехди Бенатиа.
«Ювентус» с 34 очками занимает третье место в турнирной таблице, а «Кротоне» расположился на 15-й строчке, имея в активе 12 очков.
В следующем туре подопечные Массимилиано Аллегри 1 декабря на выезде сыграют с «Наполи», а «акулы» спустя четыре дня встретятся с «Удинезе».