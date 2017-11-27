Счет в матче на 60-й минуте открыл форвард хозяев поля Родриго, каталонцы отыгрались за восемь минут до конца встречи, отличился Жорже Альба, забивший с передачи Лионеля Месси.

Стоит отметить, что арбитр встречи Игнасио Вильянуэва допустил грубую ошибку, не засчитав гол Месси.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого противостояния.

«Барселона» с 35-ю очками лидирует в турнирной таблице, а «Валенсия» расположилась строчкой ниже, имея в активе на четыре очка меньше.

В следующем туре каталонцы 2 декабря примут «Сельту», а «летучие мыши» на следующий день на выезде сыграют с «Хетафе».