«Барселона» вырвала ничью в матче с «Валенсией»
В рамках 13-го тура чемпионата Испании «Валенсия» дома сыграла с «Барселоной» вничью (1:1).
Счет в матче на 60-й минуте открыл форвард хозяев поля Родриго, каталонцы отыгрались за восемь минут до конца встречи, отличился Жорже Альба, забивший с передачи Лионеля Месси.
Стоит отметить, что арбитр встречи Игнасио Вильянуэва допустил грубую ошибку, не засчитав гол Месси.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого противостояния.
«Барселона» с 35-ю очками лидирует в турнирной таблице, а «Валенсия» расположилась строчкой ниже, имея в активе на четыре очка меньше.
В следующем туре каталонцы 2 декабря примут «Сельту», а «летучие мыши» на следующий день на выезде сыграют с «Хетафе».