У победителей встречи голами отметились Эдинсон Кавани и Неймар, а у хозяев поля единственный мяч забил Жоау Моутинью.

Парижане с 38-ю очками лидируют в турнирной таблице, а монегаски расположились двумя строчками ниже, имея в активе 29 очков.

В следующем туре подопечные Унаи Эмери 29 ноября примут «Труа», а «Монако» в этот же день на выезде сыграет с «Нантом» Клаудио Раньери.

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