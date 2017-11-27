Неймар и Кавани принесли победу «ПСЖ» в матче с «Монако»
В рамках 14-го тура чемпионата Франции «Монако» дома проиграл «Пари Сен-Жермен» со счетом 1:2.
У победителей встречи голами отметились Эдинсон Кавани и Неймар, а у хозяев поля единственный мяч забил Жоау Моутинью.
Парижане с 38-ю очками лидируют в турнирной таблице, а монегаски расположились двумя строчками ниже, имея в активе 29 очков.
В следующем туре подопечные Унаи Эмери 29 ноября примут «Труа», а «Монако» в этот же день на выезде сыграет с «Нантом» Клаудио Раньери.