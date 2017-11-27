– Если «Спартак» потеряет очки в игре с «Зенитом», защитить титул в этом сезоне ему, наверное, не удастся, – заявил Червиченко в интервью «Известиям». – С другой стороны, победа красно-белых не особо изменит положение сил в таблице. Несмотря на то что игроки «Локомотива» всю неделю жаловались на холодную погоду в Хабаровске, уверен, что там они победят.

Таким образом, «Спартак», скорее всего, уже не приблизится к первой строчке — преимущество «Локо» очень серьезно.

Безусловно, «Спартак» прибавил по сравнению с началом чемпионата. Тем не менее мне кажется, что игра команды очень зависима от эмоций и психологии. Если у них все получается, то они громят «Краснодар» и «Севилью». А в сложных матчах, когда нужно ломать ход встречи, как с «Марибором», красно-белые пропускают на последних минутах. Так что в матче с «Зенитом» многое решится именно на психологическом уровне.