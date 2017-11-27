Бывший форвард «Арсенала» Тьерри Анри встал на защиту Рахима Стерлинга, который подвергся критике за свою игру в сборной Англии.

"Стерлинг должен понимать, в чем заключается его роль. Он уже привык к партнерам по "Манчестер Сити", но я не могу сказать то же самое о сборной Англии. В национальной команде все по-другому. Каков план Саутгейта? В чем он заключается? Мне понятны идеи Гвардиолы, но я не знаю, в чем суть игры сборной Англии", – цитирует Анри Sky Sports.

В нынешнем сезоне 22-летний нападающий "горожан" провел во всех турнирах 17 матчей, забил 11 голов и отдал 3 голевые передачи.