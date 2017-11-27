«Я ожидаю захватывающей интриги и очень большого количества борьбы. Встречаются ведущие клубы нашей страны, которые боролись за золотые медали в прошлом сезоне и которые борются за них сейчас. Скорее всего, кто победит в понедельник, тот и станет чемпионом следующей весной. «Локо» сейчас тоже есть огромный шанс побороться за чемпионство, но все-таки мне кажется, что первое место достанется в итоге победителю матча «Спартак» - «Зенит», - приводит слова Черышева «Спорт уик-энд».

Напомним, что эти команды сыграют сегодня, 27 ноября, в 19:30 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.