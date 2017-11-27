Тьяго Силва: Мбаппе не смог реализовать опасный момент, он все еще думает, что игрок «Монако» (видео)
Капитан «ПСЖ» Тьяго Силва высказался об игре Килиана Мбаппе в матче 14-го тура лиги 1 против «Монако» (2:1).
– Он все еще думает, что явялется игроком "Монако", – пошутил бразилец. – Сказал ему об этом в раздевалке. Мбаппе не смог реализовать опасный момент! Но я считаю, что Килиан отлично начал сезон. На уровне Кавани и Неймара, – заявил Силва, чьи слова приводит Goal.
— Goal (@goal) 26 ноября 2017 г.
Напомним, Мбаппе перебрался в Париж этим летом на правах аренды.
На данный момент в активе 18-летнего игрока 16 матчей, 7 голов и 6 голевых передач.