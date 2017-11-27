Как сообщает пресс-служба Детской футбольной лиги, в число номинантов вошли полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов, полузащитник "Анжи" Аяз Гулиев, нападающий "Рубина" Рифат Жемалетдинов, полузащитник "Спартака" Александр Зуев, полузащитник "Уфы" Иван Обляков и нападающий ЦСКА Федор Чалов.

«Никогда не было в нашем предварительном шорт-листе столько игроков 19 лет. Причем восемь из них могут посоревноваться за почетное звание и на будущий год», - заявил президент ДФЛ Виктор Горлов.

Добавим, что ранее обладателями награды становились Александр Кержаков, Владимир Быстров, Динияр Билялетдинов, Игорь Акинфеев, Роман Шишкин, Кирилл Комбаров, Алан Дзагоев, Георгий Щенников, Павел Яковлев, Александр Кокорин, Константин Базелюк, Эльмир Набиуллин, Алексей Миранчук и Александр Головин.