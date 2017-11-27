«Судя по последним матчам обеих команд, игра у них пока еще не устоявшаяся, неровная и изобилует какими-то непонятными действиями футболистов. Трудно назвать фаворита матча, но «Зенит» более ровно укомплектован. И, говоря объективно, в среднем у команды более мастеровитый состав. Поэтому, на мой взгляд, шансы на победу у «Зенита» выше», - считает Колосков, слова которого приводит «Р-Спорт».

Напомним, что матч между этими командами состоится сегодня в 19:30 мск. После 17 туров «Зенит» с 33 очками занимает второе место в турнирной таблице РФПЛ, «Спартак» с 28 баллами идет на пятом месте.