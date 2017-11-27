«Судя по последним матчам обеих команд, игра у них пока еще не устоявшаяся, неровная и изобилует какими-то непонятными действиями футболистов. Трудно назвать фаворита матча, но «Зенит» более ровно укомплектован. И, говоря объективно, в среднем у команды более мастеровитый состав. Поэтому, на мой взгляд, шансы на победу у «Зенита» выше», - считает Колосков, слова которого приводит «Р-Спорт».

Напомним, что матч между этими командами состоится сегодня в 19:30 мск. После 17 туров «Зенит» с 33 очками занимает второе место в турнирной таблице РФПЛ, «Спартак» с 28 баллами идет на пятом месте. 

Как завершится матч «Спартак» – «Зенит»?
даты проведения: 22.11.2017 г. – 27.11.2017 г. Обсудить
Победой «Спартака» в 1-2 мяча
2389 (37.4%)
Крупной победой «Спартака»
458 (7.2%)
Нулевой ничьей
128 (2.0%)
Результативной ничьей
1019 (16.0%)
Победой «Зенита» в 1-2 мяча
1895 (29.7%)
Крупной победой «Зенита»
491 (7.7%)
Всего голосов:
6380
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