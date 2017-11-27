На данный момент подопечные Жозе Моуринью занимают 2-ю позицию в таблице премьер-лиги, уступая команде Хосепа Гвардиолы 8 очков.

"Разумеется, борьбу за титул чемпиона будут вести клубы из Манчестера. Сейчас "Юнайтед" – самый главный конкурент "Сити". Думаю, только команда Моуринью в состоянии дать бой коллективу Гваридолы. Но для начала нужно сократить отрыв в турнирной таблице.

Я не теряю надежды. Через пару недель нас ждет дерби, поэтому случиться может всякое. Если "Сити" проиграет, то это будет серьезный психологический удар по всей команде. Поражение от "Манчестер Юнайтед" поставит под сомнение игру "горожан". Самое главное для "красных дьяволов" – не потерять позицию в турнирной таблице в преддверии дерби", – цитирует Невилла Sky Sports.

Напомним, "МЮ" и "МанСити" сыграют 10 декбаря в 16-м туре АПЛ. Встреча пройдет на стадионе "Олд Траффорд".