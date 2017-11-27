Сегодня московский «Локомотив» обыграл «СКА-Хабаровск» (2:1) в гостевом матче 18-го тура РФПЛ.

На 15-й минуте игры полузащитник хозяев Александр Черевко отправил мяч в собственные ворота, а спустя две минуты хавбек Виталий Федотов восстановил равновесие – 1:1.

Победу красно-зеленым принес перуанский форвард Джефферсон Фарфан, который отличился в самой концовке встречи.

"Советский спорт" представляет видео всех голов матча, который прошел на домашней арене дальневосточного клуба.