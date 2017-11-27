«Можно говорить о том, что преимущество при сравнительных характеристиках будет не очень большим. Потому что разницы в уровне игроков практически нет. Думаю, что преимущество "Спартака" составляет примерно 55% к 45%, хотя все это относительно. Команде важно выдержать план на игру, используя слабости соперника. Не думаю, что "Спартаку" удастся камбэк, со счетом, к примеру, 3:0. Но полагаю, что разница в счете будет небольшой - в пользу "Спартака", - считает Бышовец, которого цитирует «Р-Спорт».

Напомним, что поединок между этими командами состоится сегодня в 19:30 по московскому времени. «Зенит» после 17 туров с 33 очками занимают второе место в турнирной таблице. «Спартак» с 28 очками идут пятыми.

Как завершится матч «Спартак» – «Зенит»?
даты проведения: 22.11.2017 г. – 27.11.2017 г. Обсудить
Победой «Спартака» в 1-2 мяча
2389 (37.4%)
Крупной победой «Спартака»
458 (7.2%)
Нулевой ничьей
128 (2.0%)
Результативной ничьей
1019 (16.0%)
Победой «Зенита» в 1-2 мяча
1895 (29.7%)
Крупной победой «Зенита»
491 (7.7%)
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6380
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