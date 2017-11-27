Бразильский футболист Пеле поделился ожиданиями от чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

«Я с нетерпением жду мундиаль в России. Хотелось бы остаться в добром здравии и посмотреть на игру. Я буду очень рад, если бог меня услышит, и Бразилия дойдет до финала, это очень важно для нас», - приводит слова Пеле RT на русском.

Добавим, что ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России - Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.